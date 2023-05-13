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Кто и зачем взрывает Пакистан

Премьер-министр Пакистана Ш. Шариф был вынужден прервать зарубежный визит в дружественную (прежде всего его семье) Великобританию, куда он ездил на коронацию Карла III, и вернуться в страну.

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