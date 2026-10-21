Бывший футболист «Спартака» и сборной России Денис Глушаков поделился мнением о конфликте нападающего «Зенита» Александра Соболева и полузащитника «Ахмата» Калиду Сидибе.
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