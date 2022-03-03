Шарипзянов о серии с «Ак Барсом»: «У победителя будут большие шансы пройти далеко»

Дамир Шарипзянов оценил победу над «Ак Барсом» (2:1 ОТ). Защитник «Авангарда» высказался после стартового матча первого раунда Кубка Гагарина.

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