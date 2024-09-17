Морпехи ВС РФ в упор расстреляли позиции армии Украины в Снагости

Боец с позывным "Ливадия" 155-й гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота России, действующей в составе группировки войск "Север", заявил, что морпехи в упор расстреляли позиции ВСУ в Снагости.
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