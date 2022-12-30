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Трипл-дабл Луки Дончича помог «Далласу» выиграть у «Хьюстона»

Трипл-дабл Луки Дончича помог «Далласу» выиграть у «Хьюстона»

Разыгрывающий «Мэверикс» Лука Дончич оформил трипл-дабл во втором матче подряд. Очередной трипл-дабл Дончича – 35 очков, 15 подборов и 12 передач за 34 минуты – помог «Далласу» выиграть у «Хьюстона» со счетом 129:114.

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