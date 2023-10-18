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Удар по больнице в секторе Газа вызвал протесты мусульман: в каких странах проходят акции

Удар по больнице в секторе Газа вызвал протесты мусульман: в каких странах проходят акции

Удар по больнице в секторе Газа вызвал протесты мусульман: в каких странах проходят акции Евгения КомароваБаптистская больница «Аль-Ахли» в секторе Газа подверглась удару 17 октября.

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