Нервное настрое...
Политика и интернетМнения
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

8 836 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Завершились тринадцатые сутки авдеевского наступления

Завершились тринадцатые сутки авдеевского наступления

«Судя по боевым действиям, задача - закрепиться на занятых и медленно душить»: что рассказывают бойцы с авдеевского и марьинского направлений ДНР?▪️ Судя по картам, опубликованным ТГ-каналом «Рыбарь», наши войска планируют взять Авдеевку в котел.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Регина Толстоброва
Конечно, на нашей стороне и нам надо этим  пользоваться.  добить ВСУ,  правильно . душить. колошматить.  Слава нашим бойцам. такую тяжелую и опасную работу делают. Берегите себя. мальчики!
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх