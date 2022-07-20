Во Владимирской области гражданам, прибывшим из Донецкой Народной Республики, вручены российские паспорта

В администрации города Гусь-Хрустального Владимирской области прошла торжественная церемония вручения российских паспортов гражданам, прибывшим из Донецкой народной республики.

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