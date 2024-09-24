Мэр Челябинска ушла в отставку. Гордума утвердила и.о. главы города

Челябинская городская дума утвердила отставку мэра Натальи Котовой. Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующее решение Челябинская городская дума приняла сегодня, 24 сентября, в рамках своего первого заседания.
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