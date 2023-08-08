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Кубок Гампера. «Барселона» сыграет с «Тоттенхэмом»

Кубок Гампера. «Барселона» сыграет с «Тоттенхэмом»

Из-за реконструкции «Камп Ноу» игра состоится на Олимпийском стадионе имени Льюиса Компаниса. Кубок Жоана Гампера Барселона, Испания «Барселона» Испания – «Тоттенхэм» Англия – 21:00 Примечание: время начала матча – московское.

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