Кубок Гампера. «Барселона» сыграет с «Тоттенхэмом»

Из-за реконструкции «Камп Ноу» игра состоится на Олимпийском стадионе имени Льюиса Компаниса. Кубок Жоана Гампера Барселона, Испания «Барселона» Испания – «Тоттенхэм» Англия – 21:00 Примечание: время начала матча – московское.
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