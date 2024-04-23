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FBI Director Rejects Trump’s Vow to Probe Rivals

Reacting for the first time to Donald Trump’s vow to order the Justice Department to investigate his political opponents, FBI Director Christopher Wray said he would not allow his agents to conduct any investigation that doesn’t comply with “our rules, our procedures, our best practices, our core values,” NBC News reports.

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