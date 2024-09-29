В Роспотребнадзоре обсудили организацию эпидемиологического надзора за гриппом и ОРВИ

27 сентября под председательством руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой состоялось расширенное заседание коллегии, посвящённое проблемам эпидемиологического надзора за гриппом и ОРВИ, а также путям их решения, сообщается в официальном канале Роспотребнадзора.
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