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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Опубликовано видео 1983 года, в котором Стив Джобс говорит о будущем компьютер...

Опубликовано видео 1983 года, в котором Стив Джобс говорит о будущем компьютер...

Опубликовано видео 1983 года, в котором Стив Джобс говорит о будущем компьютеровАрхив Стива Джобса (Steve Jobs) был запущен в 2022 году Лорен Пауэлл Джобс (Laurene Powell Jobs), Тимом Куком (Tim Cook) и Джони Айвом (Jony Ive).

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