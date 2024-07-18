Опубликовано видео 1983 года, в котором Стив Джобс говорит о будущем компьютер...

Опубликовано видео 1983 года, в котором Стив Джобс говорит о будущем компьютеровАрхив Стива Джобса (Steve Jobs) был запущен в 2022 году Лорен Пауэлл Джобс (Laurene Powell Jobs), Тимом Куком (Tim Cook) и Джони Айвом (Jony Ive).