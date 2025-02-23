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Аргументы и Факты

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Маск поставил ультиматум федеральным служащим в США

Маск поставил ультиматум федеральным служащим в США

Руководитель департамента эффективности правительства США (DOGE) и американский предприниматель Илон Маск заявил, что сотням тысяч федеральных служащих было дано чуть более 48 часов, чтобы объяснить, что они сделали на прошлой неделе.

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Eduard
Пили кофе в &quot;Старбаксе&quot;?
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19 час.
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