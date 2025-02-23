Маск поставил ультиматум федеральным служащим в США

Руководитель департамента эффективности правительства США (DOGE) и американский предприниматель Илон Маск заявил, что сотням тысяч федеральных служащих было дано чуть более 48 часов, чтобы объяснить, что они сделали на прошлой неделе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии