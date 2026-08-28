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В Москве заочно дали срок экс-советнику главы офиса президента Украины

В Москве заочно дали срок экс-советнику главы офиса президента Украины

Приговор заочно вынесен в отношении экс-советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича (включен в список террористов и экстремистов на территории РФ) 2-м Западным окружным военным судом Москвы, 28 августа сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

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