В Москве заочно дали срок экс-советнику главы офиса президента Украины

Приговор заочно вынесен в отношении экс-советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича (включен в список террористов и экстремистов на территории РФ) 2-м Западным окружным военным судом Москвы, 28 августа сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.
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