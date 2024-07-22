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Закон и Порядок

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Аресты чиновников продолжаются. Коррупционеры пачками переезжают в тюрьмы

Аресты чиновников продолжаются. Коррупционеры пачками переезжают в тюрьмы

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация.  Чем дольше идёт SVO, тем выше необходимость системы к самоочищению.

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