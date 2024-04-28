WP: Зеленский занизил число потерь в рядах ВСУ, чтобы не отпугнуть мобилизуемых

REUTERS/Ivan Antypenko Президент Украины Владимир Зеленский занизил число погибших в рядах ВСУ, чтобы не отпугивать мобилизуемых граждан, сообщили в газете Washington Post со ссылкой на неназванного украинского парламентария.
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