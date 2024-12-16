Обнаружены признаки формирующейся планеты

Ученые Национальной астрономической обсерватории Японии (NAOJ) и Института астрономии Общества Макса Планка обнаружили локализованное накопление пылевых частиц за пределами орбит уже сформировавшихся планет у молодой звезды PDS 70, что может быть признаком формирования новой планеты.