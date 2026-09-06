Jason DeCrow/AP/TASS Бывшая пресс-секретарь главы киевского режима Владимира Зеленского Юлия Мендель назвала финский сценарий наиболее приемлемым вариантом для завершения конфликта на Украине.
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