Путин: товарооборот России и Вьетнама в 2024 году вырос на 20%

Товарооборот России и Вьетнама в 2024 году вырос на 20%. Об этом рассказал президент России Владимир Путин во время переговоров с генеральным секретарем Центрального комитета (ЦК) Коммунистической партии Вьетнама То Ламом, передает РИА Новости.