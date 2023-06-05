«"Время первых" — это про русских, мы победим!»: актер Анатолий Котенев поздравил через ФАН режиссера Дмитрия Киселева

Кинорежиссер и клипмейкер Дмитрий Киселев родился 5 июня 1978 года. Широкому зрителю мастер знаком, в том числе, и по своей киноленте «Время первых», посвященной первому выходу человека в открытый космос, который совершил космонавт Алексей Леонов.