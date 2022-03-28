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Сергей Безруков высказался о скандале на церемонии вручения «Оскаров»: Жму руку Уиллу Смиту

Сергей Безруков высказался о скандале на церемонии вручения «Оскаров»: Жму руку Уиллу Смиту

Сергей Безруков высказался о скандале на церемонии вручения «Оскаров»: Жму руку Уиллу Смиту Фото: соцсети Сергея Безрукова Напомним, Смит вступился за честь жены Джады Пинкетт-Смит, в адрес которой зло пошутил ведущий церемонии комик Крис Рок.

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