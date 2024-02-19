СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

108 013 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья Гришина (Сонина)
    У него харя скоро лопнет от наших пенсий!"Зачем повышать п...
  • Георгий Михалев
    Надо же какое говно упитанное."Зачем повышать п...
  • Run Николаева
    Судя по ряхе министра, ему-то пенсия вообще не нужна. Средняя пенсия в 23т-это как средняя температура по больнице-у ..."Зачем повышать п...

Россия в случае войны с Западом ударит по Киеву, Берлину и Лондону

Россия в случае войны с Западом ударит по Киеву, Берлину и Лондону

Медведев назвал столицы, по которым Россия ударит в случае войны с Западом. Россия в случае войны с Западом нанесет удары по Киеву, Берлину, Лондону, Вашингтону и другим местам, давно введенным в полетные цели ядерной триады, предупредил заместитель Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Нина Грекова
Почему только - Киев, Берлин и Лондон? А Вашингтон где? Нельзя за них забывать.
Ответить
3 час.
Владимир Иванов
Да айфончик !!
Ответить
1 час.
Сергей Гришин
А Париж что плохой город! Однако!
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх