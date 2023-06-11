Русская весна

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Шойгу вручил «Золотые звёзды» военным, проявившим героизм на фронтах СВО (ВИДЕО)

Шойгу вручил «Золотые звёзды» военным, проявившим героизм на фронтах СВО (ВИДЕО)

Медаль «Золотая Звезда» вручена командиру роты старшему лейтенанту Нурсултану Муссагалиеву: офицер вместе с подчиненными, продвигаясь по местности, обнаружили большое количество живой силы и техники противника.

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