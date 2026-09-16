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Гематолог Тарновский назвал бытовые факторы риска тромбоза

Гематолог Тарновский назвал бытовые факторы риска тромбоза

Гематолог Радион Тарновский предупредил, что длительная неподвижность, курение, ожирение и обезвоживание могут повысить риск венозного тромбоза, сообщает «Лента.

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