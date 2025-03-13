В зоне СВО применили систему для ночного вождения

В зоне специальной военной операции (СВО) начали применять систему для ночного вождения. Об этом со ссылкой на представителя компании «Научно-производственное предприятие» (НПП) Игоря Потапова сообщает ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии