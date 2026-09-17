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ЦСКА обыграл махачкалинское "Динамо" в матче 9-го тура РПЛ

ЦСКА обыграл махачкалинское "Динамо" в матче 9-го тура РПЛ

Московский ЦСКА обыграл махачкалинское «Динамо» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча проходила на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске и завершилась победой гостей со счетом 3:1.

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