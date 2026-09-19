«Мы оттуда уходим»: Макговерн сравнил риторику Трампа и Байдена в отношении России

Экс-аналитик ЦРУ указал на разницу между Трампом и Байденом по России.Президент США Дональд Трамп не использует риторику своего предшественника Джо Байдена в отношении России.
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