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Безвизовый режим Китая распространяется на 6 европейских стран

Безвизовый режим Китая распространяется на 6 европейских стран

Правительство продолжит вводить безвизовый режим Китая для шести европейских стран (Швейцарии, Ирландии, Венгрии, Австрии, Бельгии и Люксембурга) – с 14 марта в рамках усилий по облегчению поездок людей между Китаем и другими странами.

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