Безвизовый режим Китая распространяется на 6 европейских стран

Правительство продолжит вводить безвизовый режим Китая для шести европейских стран (Швейцарии, Ирландии, Венгрии, Австрии, Бельгии и Люксембурга) – с 14 марта в рамках усилий по облегчению поездок людей между Китаем и другими странами.