Тренировка расчетов зенитных ракетных комплексов Восточного военного округа проведена в Приморье

Тренировка расчетов зенитных ракетных комплексов Восточного военного округа проведена в Приморье

Основной целью данных тренировок является проверка готовности личного состава к отражению налета авиации условного противника на объекты военной структуры.

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