На берег в Австралии выбросило «рыбу Судного дня» — гигантскую рыбу-ремень, с которой во многих культурах связывают предвестия катастроф.
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На берег в Австралии выбросило «рыбу Судного дня» — гигантскую рыбу-ремень, с которой во многих культурах связывают предвестия катастроф.
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