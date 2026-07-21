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Котики против петухов: западные СМИ вдруг заметили потери Украины

Котики против петухов: западные СМИ вдруг заметили потери Украины

Западные СМИ уже фактически «уволили» украинского генерала Сырского с поста главкома ВСУ. Собкоры в Киеве состязаются в том, кто первый доложит о возможном преемнике командующего, и меряются своими «инсайдами».

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