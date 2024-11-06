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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джоэл Эмбиид, как ожидается, дебютирует в сезоне 12 ноября в матче с «Никс»

Звездный центровой «Сиксерс», как ожидается, проведет первый матч в стартовавшей регулярке 12 ноября, когда его команда сыграет с «Никс».

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