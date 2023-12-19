Председатель СК России встретился с детьми-сиротами, обучающимися в ведомственных кадетских корпусах

Председатель Следственного комитета России Александр Иванович Бастрыкин провел предновогоднюю встречу с обучающимися ведомственных кадетских корпусов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
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