Русская весна
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Русская весна

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На Украине забили тревогу из-за безумного плана Зеленского

На Украине забили тревогу из-за безумного плана Зеленского

Владимир Зеленский хочет вновь открыть аэропорт Борисполь в Киевской области, что станет настоящим безумием, пишет украинское издание «Страна.

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Комментарии
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СК
Сергей Карабухин
...Уголовные дела надо открывать...Все фашисты-националисты-бандеровцы – должны быть либо уничтожены – либо седеть за свои преступления против человечества пожизненно в тюрьмах...
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