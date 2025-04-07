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Если закон не работает, нужен психиатр

Если закон не работает, нужен психиатр

За деятельностью пересидевщего свои сроки Зеленского наблюдают политологи, государственные деятели разных стран и просто неравнодушные люди.

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