ВСУ под Курском лишились дара речи: Сюрприз от "агента Маска" и "секретный звонок Путину"

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Комментарии
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Владимир Соловьев
Илон Маск показал урофашистам, что бы складывали оружие: помощи им от США не видать, как своих ушей и 100% быть битыми без связи в чистом поле.
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10 час.
АИ
Арсен Исмаилов
Аффтор ТОЧНО фантазёр ... ещё еврея какого то епштейна другана трампа пророчат руководить переговорами ... совсем ку ку
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4 час.
Олег Самойлов
майдауны спят и видят,  что Путин, испугавшись Трампа, ессно и главаря майдаунов - зеленкина,сразу запросит пощады и бухнется  вонючи чоботы вылизывать! Как я представляю, Наш начнет переговоры, если вдруг (!!!) вздумает на что-то подобное  согласиться, с ТРЕБОВАНИЯ НАТО отвести на позиции 19СОРОК ПЯТОГО года, майданию - в границы СССР 1945, а там - посмотрим, стОит ли вести какой разговор!
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3 час.

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