ВСУ под Курском лишились дара речи: Сюрприз от "агента Маска" и "секретный звонок Путину"

Илон Маск показал урофашистам, что бы складывали оружие: помощи им от США не видать, как своих ушей и 100% быть битыми без связи в чистом поле.

Олег Самойлов

майдауны спят и видят, что Путин, испугавшись Трампа, ессно и главаря майдаунов - зеленкина,сразу запросит пощады и бухнется вонючи чоботы вылизывать! Как я представляю, Наш начнет переговоры, если вдруг (!!!) вздумает на что-то подобное согласиться, с ТРЕБОВАНИЯ НАТО отвести на позиции 19СОРОК ПЯТОГО года, майданию - в границы СССР 1945, а там - посмотрим, стОит ли вести какой разговор!