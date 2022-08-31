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Президент Украины Зеленский неожиданно выдвинул ультиматум армии России

Президент Украины Зеленский неожиданно выдвинул ультиматум армии России

Новое неожиданное заявление сделал лидер украинского народа Владимир Зеленский в своём видеообращении к военному руководству армии России и предсказал свой "украинский ответ" всем, кто участвует в специальной военной операции на территории Украины.

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