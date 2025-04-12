Володин: Полет Гагарина в космос открыл новую эру человечества

Первый полет Юрия Гагарина в космос, в подготовку которого внесли вклад выдающиеся конструкторы, инженеры, рабочие, открыл новую эру человечества, навсегда вошел в историю как пример мужества, отваги, силы духа и любви к Родине.
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