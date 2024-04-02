Суд вынес приговор бывшему полицейскому из Кузбасса за разглашение гостайны

Наказание за разглашение гостайны полицейским из Кемерова оказалось не очень суровым.Теперь уже бывший сотрудник полиции предстал перед судом за то, что допустил разглашение сведений, составляющих государственную тайну.
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