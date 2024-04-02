Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 306 подписчиков

Суд вынес приговор бывшему полицейскому из Кузбасса за разглашение гостайны

Суд вынес приговор бывшему полицейскому из Кузбасса за разглашение гостайны

Наказание за разглашение гостайны полицейским из Кемерова оказалось не очень суровым.Теперь уже бывший сотрудник полиции предстал перед судом за то, что допустил разглашение сведений, составляющих государственную тайну.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх