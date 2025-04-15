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48-летняя звезда «Клона» похвасталась фигурой в бикини

48-летняя звезда «Клона» похвасталась фигурой в бикини

Бразильская актриса, модель и телеведущая Джованна Антонелли похвасталась фигурой в бикини. Публикация появилась в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 20,5 миллиона подписчиков.

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