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До какого возраста можно управлять авто? ГАИ раскрывает карты

До какого возраста можно управлять авто? ГАИ раскрывает карты

Avia.pro - СМИ Вопрос о том, до какого возраста можно безопасно сидеть за рулём, в последние годы звучит всё громче.

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Комментарии
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АП
АЛЕКСАНДР Пантеленв
Исследования проведённые в разных странах (США, Европа, Россия и др.) показали, что пожилые водители значительно меньше попадают в ДТП. Чаще всего ДТП особенно с тяжёлым исходом организуют водители в возрасте 18-24 года, менее опытные, авантюрные и зачастую не адекватные. Если у пожилого водителя есть проблемы со здоровьем, он сам не сядет за руль.
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2 час.
ВАЛЕРИЙ
Полностью с Вами солидарен. Мне 65, за рулём с лохматого 1978 года, в активе - 3 мелких аварии, из которых в двух случаях наезд был на мою машину (причем в одном случае наезд был на припаркованный на автостоянке автомобиль в мое отсутствие). Давно уяснил , что самое главное правило ПДД - это правило Трёх Д , а именно - Дай Дураку Дорогу. Самое поганое, что рассуждают о  подходах к ограничению вождения автомобилей пожилыми гражданами те, кто (видимо) считает себя вечно молодым.
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2 час.
Александр Владимирович
эти упыри опять хотят содрать с людей дополнительные деньги вот и все...
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22 мин.
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