До какого возраста можно управлять авто? ГАИ раскрывает карты

Исследования проведённые в разных странах (США, Европа, Россия и др.) показали, что пожилые водители значительно меньше попадают в ДТП. Чаще всего ДТП особенно с тяжёлым исходом организуют водители в возрасте 18-24 года, менее опытные, авантюрные и зачастую не адекватные. Если у пожилого водителя есть проблемы со здоровьем, он сам не сядет за руль.

ВАЛЕРИЙ

Полностью с Вами солидарен. Мне 65, за рулём с лохматого 1978 года, в активе - 3 мелких аварии, из которых в двух случаях наезд был на мою машину (причем в одном случае наезд был на припаркованный на автостоянке автомобиль в мое отсутствие). Давно уяснил , что самое главное правило ПДД - это правило Трёх Д , а именно - Дай Дураку Дорогу. Самое поганое, что рассуждают о подходах к ограничению вождения автомобилей пожилыми гражданами те, кто (видимо) считает себя вечно молодым.