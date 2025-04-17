Паромная переправа Ванино-Холмск возобновила работу после шторма

Паромная переправа Ванино-Холмск вновь работает после циклонов в Татарском проливе. Региональное управление МЧС России сообщает об улучшении метеоусловий, что позволило восстановить морское сообщение между Сахалином и материком.
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