"Не против таких мигрантов": Бахтиер спас ползущего по шоссе ребенка

Karmadon Замечательный человек! И мне все равно, кто он по национальности и какого вероисповедания.

Мария Когда спаситель спасает утопающего,его награждают! Здесь тоже подобный случай.Надо его наградить! Он спас девочку от морозов и несчастного случая на проезжей дороге.