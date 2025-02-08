Русский компас Фото: "Регнум". Водитель из Таджикистана спас годовалую малышку сначала от проезжавших машин, а потом от собственной бабушки.
"Не против таких мигрантов": Бахтиер спас ползущего по шоссе ребенка
Комментарии
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Karmadon
Замечательный человек! И мне все равно, кто он по национальности и какого вероисповедания.
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6 час.
Мария
Когда спаситель спасает утопающего,его награждают! Здесь тоже подобный случай.Надо его наградить! Он спас девочку от морозов и несчастного случая на проезжей дороге.
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4 час.
Владимир Елкин
Молодец Бахтияр! Вот таким нужно давать гражданство России, а не всем вподряд и незамедлительно!
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3 час.
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