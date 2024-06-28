Государственная инспекция труда в Смоленской области информирует

Анализ результатов работы Государственной инспекции труда в Смоленской области показывает, что одним из распространенных нарушений трудовых прав работников является неоформление либо ненадлежащее оформление трудовых отношений между работником и работодателем, выражающееся в незаключении трудового договора и неоформлении трудовой книжки.
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