Смоленская Газета
ЗдоровьеКультура
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Смоленская Газета

1 подписчик

Государственная инспекция труда в Смоленской области информирует

Государственная инспекция труда в Смоленской области информирует

Анализ результатов работы Государственной инспекции труда в Смоленской области показывает, что одним из распространенных нарушений трудовых прав работников является неоформление либо ненадлежащее оформление трудовых отношений между работником и работодателем, выражающееся в незаключении трудового договора и неоформлении трудовой книжки.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх