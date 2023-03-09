НЕВСКИЕ НОВОСТИ

496 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Ворожищев
    А беглов ещё не сбежал?Объявленный в роз...
  • Ирина Евженко
    Да они вообще там в Питере и около Питера с  ума посходили от безнаказанности....Школы-призраки и ...
  • lakmus
    А это ничего, что больница Святого Георгия имеет 5 этажей? Или, главное каркнуть?Пожилая женщина п...

Полиция нашла останки человека в сгоревшем сарае в Ленобласти

Предположительно, в сгоревшей хозяйственной постройке могла находиться хозяйка участка. Днем, 8 марта, полиции поступило сообщение о пожаре в поселке Мга в Кировском районе Ленобласти.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх