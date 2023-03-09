Полиция нашла останки человека в сгоревшем сарае в Ленобласти

Предположительно, в сгоревшей хозяйственной постройке могла находиться хозяйка участка. Днем, 8 марта, полиции поступило сообщение о пожаре в поселке Мга в Кировском районе Ленобласти.
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