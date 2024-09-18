Пентагон серьезно относится к решению Путина увеличить штатную численность ВС РФ США в последнее время очень внимательно прислушиваются ко всем заявлениям Кремля.
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Пентагон серьезно относится к решению Путина увеличить штатную численность ВС РФ США в последнее время очень внимательно прислушиваются ко всем заявлениям Кремля.
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