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Психолог Наумова: дети-индиго – это не люди со сверхспособностями

Психолог Наумова: дети-индиго – это не люди со сверхспособностями

Термин "дети-индиго" пропал из информационного поля из-за того, что раньше его употребляли неверно. Так называли детей со сверхспособностями, однако позже выяснилось, что речь шла о детях с отклонениями в развитии, рассказала "Общественной службе новостей" детский психолог Наталья Наумова.

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