Психолог Наумова: дети-индиго – это не люди со сверхспособностями

Термин "дети-индиго" пропал из информационного поля из-за того, что раньше его употребляли неверно. Так называли детей со сверхспособностями, однако позже выяснилось, что речь шла о детях с отклонениями в развитии, рассказала "Общественной службе новостей" детский психолог Наталья Наумова.