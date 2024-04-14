Самокатчик сбил ребенка на тротуаре

Бастрыкин поручил возбудить по данному факту уголовное дело Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту травмирования малолетнего в результате наезда самоката в Санкт-Петербурге.
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