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Петербургский дневник

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Самокатчик сбил ребенка на тротуаре

Самокатчик сбил ребенка на тротуаре

Бастрыкин поручил возбудить по данному факту уголовное дело Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту травмирования малолетнего в результате наезда самоката в Санкт-Петербурге.

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Комментарии
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Михаил Васильев
Надо полностью запретить ездить по пешеходным дорожкам на самокатах и велосипедах с механическим приводом!
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16 час.

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