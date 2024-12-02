А давайте этих "туристов" на нашу сторону в зону СВО. Бесплатно покажем изнанку страны 404. Пусть правду увидят.
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А давайте этих "туристов" на нашу сторону в зону СВО. Бесплатно покажем изнанку страны 404. Пусть правду увидят.